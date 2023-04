Esquerra Unida lamenta no haver pogut reeditar la coalició d’unitat de l’esquerra a Formentera

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha informat aquest divendres que, finalitzades les negociacions a Formentera sobre la candidatura al Parlament balear, no formarà part de la coalició d’esquerres resultant. Silvia Tur, de Gent per Formentera, serà la candidata i el primer suplent serà del PSIB.

EUIB ha abandonat les negociacions perquè, bàsicament, no s’estava parlant d’un candidat de consens. Cal recordar que Formentera només tria un diputat per a representar l'illa al Parlament. Per això, des d'EUIB han remarcat que estaven disposats a «obrir totes les línies vermelles per a possibilitar una coalició d’esquerres el més àmplia possible, arribant a acceptar que tota la legislatura al Parlament estigués representada per la mateixa persona». No obstant això, la negociació no ha anat bé.

«Lamentam, sobretot, que no s’hagi pogut reeditar la coalició d’unitat progressista a Formentera, i informam que, per tal de no dividir més el vot de l’esquerra, EUIB no presentarà llista per al Parlament a Formentera», ha declarat Artur Parron, coordinador d’Esquerra Unida d’Eivissa i Formentera.

Malgrat tot, EUIB ha volgut desitjar «sort i encerts» a la coalició resultant i a la llista de candidats de Formentera al Parlament.