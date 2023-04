El Pi aposta per la reconversió de locals en habitatges

Els candidats d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern, Josep Melià i Xisca Mora, i el candidat a Cort, Carles Cabrera, han proposat impulsar una nova llei per a facilitar i agilitzar la reconversió de locals en habitatges, oficines o centres sociosanitaris.

Melià ha assegurat que «amb l’impuls del canvi d’ús aconseguim de forma ràpida, i amb manco despesa d’obra, nous habitatges a preu assequible per fer front a l’elevada demanda i combatre l’escalada de preus».

Així mateix, el candidat també ha declarat que el canvi d’ús és fonamental per a «reduir la pressió turística i reconvertir establiments hotelers obsolets i de baixa qualitat en edificis residencials». «El Pi és un convençut del canvi d’ús perquè compleix una doble funció. Per una banda, elimines oferta hotelera de baixa qualitat, mentre que, per altra banda, poses a disposició més oferta d’habitatges per llogar», ha indicat Melià.

Per a finalitzar la seva intervenció, el candidat ha declarat que amb la reconversió dels locals «s’eviten les ocupacions il·legals perquè és dona una activitat, s’omplen de contingut, aquests locals que estan en desús i que són de fàcil ocupació».

Per la seva banda, el candidat a Palma, Carles Cabrera, ha declarat que a Ciutat hi ha una emergència habitacional i «s’han d’adoptar mesures excepcionals i ràpides». «A Ciutat el metro quadrat costa 15 €, més car que a Madrid i Barcelona», ha remarcat.