Prohens (PP) lamenta que Armengol continuï «amagada» després d'aparèixer en enregistraments del 'cas Ports'

La delegada del PP a les Balears, Marga Prohens, ha lamentat que la presidenta del Govern, Francina Armengol, «segueixi amagada» després de la seva aparició en enregistraments de la Guàrdia Civil a investigats del 'cas Ports' com l'expresident de l'Autoritat Portuària (APB), Joan Gual, i Josep María Costa.

En declaracions als mitjans després d'una roda de premsa, la delegada conservadora ha assegurat aquest dijous que encara no han rebut «cap explicació», després que dimarts passat demanassin a Armengol que aclarís «immediatament» la seva aparició en aquests enregistraments.

«No hem rebut cap explicació. Segueix amagada però estic convençuda que, fent gala de la transparència que predica, donarà explicacions en les pròximes hores», ha sostingut Prohens.

Investigació a Bauzá

Finalment, preguntada per la investigació del Parlament Europeu a l'eurodiputat de Ciudadanos José Ramón Bauzá després de ser denunciat per assetjament laboral per un dels seus assessors parlamentaris, la presidenta del PP de les Balears ha evitat fer declaracions sobre aquest tema, en considerar que és una valoració que correspon «a la portaveu nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp».