MÉS anuncia un pla de reducció de les llistes d’espera de l’IB-Salut

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest dimecres una bateria de propostes per tal de millorar el sistema sanitari a les Illes Balears i, d’aquesta manera, reduir les llistes d’espera. El coordinador general i candidat de la formació ecosobiranista a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha declarat que «l’objectiu de MÉS per Mallorca és clar, garantir una assistència pública, accessible, de qualitat i universal».

En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca tenen clar que cal reduir llistes d’espera, desmercantilitzar la sanitat, millorar en planificació i gestió dels centres i el personal sanitari, i donar resposta als nous reptes, com per exemple la salut mental. Per fer-ho, preveuen augmentar la plantilla de psicòlegs clínics, la de fisioterapeutes, la d’especialistes en Atenció Primària, i la de comares.

Apesteguia ha anunciat que «reforçarem l’Atenció Primària de manera generalitzada com a base del sistema sanitari i la dotarem dels recursos adequats per incrementar la seva capacitat». A més, el candidat ecosobiranista ha proposat que les llistes d’espera quirúrgiques, de consultes, de proves radiològiques i d’urgències siguin transparents i accessibles a la ciutadania.

Pel que fa a la universitat, MÉS per Mallorca vol planificar anualment l’oferta de places sanitàries de formació especialitzada per tal de compartir-ho amb la UIB i les autoritats universitàries i promoure que les places dels estudis de grau s’adaptin a les necessitats de la població. Així mateix, es fomentarà que la investigació en salut es faci sempre amb perspectiva de gènere i no només desagregada per sexe.

Finalment, reclamen la desmercantilització de la sanitat i aposten per garantir que la indústria proveïdora no participi en activitats de formació sobre medicaments i formació terapèutica a centres educatius, atès que, segons afirmen, «això modifica les prioritats del sistema sanitari en favor d’una visió mercantilista i medicalitzada». Així mateix, la formació ecosobiranista vol auditar els concerts amb la sanitat privada per disminuir-ne la dependència. «És necessari invertir l’actual tendència de concertació amb la sanitat privada, disminuir-ne la dependència i reforçar el sistema públic», ha clos Apesteguia.