El PI promet una gestió de costes «més àgil i eficient»

El PI defensa un canvi radical en la manera de gestionar costes a partir de dia 1 de juliol. La formació política ha promès que, si ostenta càrrecs de govern, revolucionarà la gestió de costes quan pertoqui a l'executiu autonòmic assumir aquesta competència, fins ara estatal.

A les portes de la temporada turística, el partit denuncia que «Costes torna a fer-ne de les seves». Recorden que l’any passat «feren tard» amb l’autorització de les instal·lacions de temporada, i critiquen que enguany es reduesquin les hamaques de la platja de Muro «sense que la llei hagi canviat».

El candidat al Govern de les Illes Balears, Josep Melià, ha declarat que la formació vol «regles més clares», criticant la inseguretat jurídica que suposen els canvis de criteri d'un any per l'altre. També exigeixen més coordinació amb els Ajuntaments, ja que «vivim del turisme i les platges han d'estar perfectament dotades i equipades des del minut zero que comença la temporada», ha indicat.

Amb tot, El PI considera que la transferència de competències de Costes s'ha de renegociar perquè els doblers dels cànons vagin al Govern Balear, ja que, segons advertia el govern actual, la dotació pressupostària de la competència és insuficient per a exercir-la adequadament. Argumenten que és necessari el cobrament directe d'aquests tributs perquè l'Estat no tengui capacitat de bloqueig de les decisions a adoptar.