El Moviment Feminista demana a Rosa Cursach «neutralitat» pel tema trans

Moviment Feminista de Mallorca ha demanat aquest dimecres a la directora insular d'Igualtat, Rosa Cursach, que «mantengui la neutralitat» en els temes que susciten debat dins el feminisme. L'entitat argumenta que la direcció insular representa «totes les dones i, en conseqüència, a totes les associacions feministes».

En una nota de premsa, l'associació s'ha referit a unes declaracions de Cursach en què criticava els posicionaments del Moviment Femenista respecte de l'anomenada 'llei trans' i la convocatòria d'una segona manifestació el 8 de març. El col·lectiu ha criticat que Rosa Cursach, com una de les màximes representants del feminisme institucional, hagi vulnerat el seu «deure de neutralitat» decantant-se per un dels corrents del feminisme que no comparteixen.

El Moviment Feminista s'ha reivindicat com un moviment divers en el qual conviuen diferents punts de vista, opinions, posicionaments i diferents maneres de viure el feminisme, encara que es generin «debats i fins i tot friccions». «La directora insular d'Igualtat dona per fet que el MFM està en contra de la llei trans, la qual cosa porta a deduir que no ens ha

llegit o que, com a mínim, no ho ha fet amb la suficient atenció», han afegit.

L'associació afirma haver expressat en comunicats, manifestos i entrevistes la seva postura amb relació a aquesta llei, que argumenten «sempre en defensa de les dones transsexuals i el seu dret a una vida sense violència ni discriminació». No obstant això, han afegit, que «com a feministes» no han defugit del deure de «posar el focus» en la defensa dels drets i llibertats de les dones.

«Hem manifestat reiteradament que estarem atentes a aquelles parts de la llei, i al seu posterior desenvolupament, que poden col·lidir amb els drets de les dones o entrar en contradicció amb l'ideari feminista», han conclòs. Finalment, han instat Cursach a respectar totes les tendències que conviuen dins del feminisme.