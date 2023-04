Aquelarre anticatalà a un poble d'Espanya: cremen els 'judes' Puigdemont, Ponsatí i Comín (i de pas, també, Guardiola)

La tradició de la 'crema de Judes' al poble d'Alfaro, a la regió espanyola de La Rioja, és una mostra més de l'obsessió catalanòfoba que pateix bona part de la població espanyola.

En algunes parts del món és tradició cremar alguns 'judes' el Diumenge de Pasqua. És una tradició a diversos pobles espanyols i de Llatinoamèrica que el Diumenge de Resurrecció, recordar la traïció de Judes a Jesucrist i cerca «acabar amb el mal i amb els traïdors».

Aquest diumenge, a Alfaro han cremat diversos ninots, la majoria dels quals personatges coneguts catalans. Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín, han estat representats per tres ninots com si fossin els tres mosqueters amb un vestit amb l'estelada i espases apuntat enlaire i amb un cartell explicatiu que deia: «Prestos per rompre Espanya, mirau alfarers aquí, mosqueters de mala sanya, Puigdemont, Comín, Ponsatí, que assetjats per Llarena, cerquen de la llei fugir. Emperò avui és dia de Pasqua on el foc té una fi i a aquests Judes la flama ha de consumir»

Tot i que entre les figures incinerades hi havia Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez, Margarita Robles, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Vladímir Putin, Carles III d'Anglaterra... la immensa majoria de muntatges estaven protagonitzats per catalans (el matrimoni Pujol, Oriol Junqueras, Joan Tardà, Gabriel Rufian... i fins i tot Pep Guardiola) i els missatges adjunts supuraven un odi xenòfob indissimulat.