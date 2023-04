Francina Armengol: «A la propera legislatura hem de millorar el sistema de finançament de les Illes Balears»

La presidenta del Govern i candidata socialista a la presidència, Francina Armengol, ha destacat la «facilitat» que han tengut els tres partits que conformen l'actual Pacte per a entendre's i ha considerat que PSIB, Podemos i MÉS per Mallorca han estat «fidels al poble» durant tota la legislatura.

Durant una entrevista amb Europa Press, Armengol ha assegurat que han governat «per a la gent» de la Comunitat. «Hem estat fidels al nostre poble i als objectius que ens hem marcat les tres formacions polítiques», ha reivindicat abans d'afegir que «òbviament» ella no pensa igual que les altres dues formacions en «moltíssimes coses» però que, malgrat això, han estat capaces de llevar «el que ens diferenciava i posar en valor allò que ens unia».

En aquest sentit, ha admès que durant la campanya electoral tots intentaran cercar «els màxims suports possibles, jo la primera», si bé mantendran la seva «capacitat de diàleg constant» a l'Executiu.

Quant a si haurà de pactar amb El PI per a poder formar govern a partir de maig, la socialista ha reivindicat que ella aspira a governar amb l'esquerra. «El meu ideal és treure majoria absoluta» però, en cas de no aconseguir-ho, intentaria «pactar un programa de govern amb els quals pensen més semblant» a la seva formació, «el Partit Socialista és un partit capaç d'entendre's i de tenir un arc molt ampli».

Precisament, ha censurat el paper fet aquesta legislatura per PP i Vox, formacions que, segons ha opinat, han posat «traves perquè res funcionàs», mentre que altres partits com El PI o Ciudadanos, també en l'oposició, «han tengut una actitud absolutament diferent». «Em fa molt de mal com a presidenta, però em fa molt de mal més com a ciutadana d'aquestes Illes», ha dit en referència a la postura de Vox i PP.

Quant a l'organigrama del seu futur Govern, en cas d'aconseguir la presidència de nou, ha assenyalat que encara no té decidit el nombre de conselleries, si bé sí que avança que modificarà «algunes qüestions» com, per exemple, una unificació dels aspectes relacionats amb el món TIC i de R+D+i.

Armengol, qui durant l'entrevista destaca la «bona política» duta a terme pel Govern espanyol, ha admès que a nivell estatal existeix un major «renou entorn del pacte».

En qualsevol cas, preguntada per si les decisions del Govern de Pedro Sánchez podrien influir en els resultats de les pròximes eleccions, apunta que la gent «sap molt bé què està votant: al seu batle o batlessa, al seu president o presidenta del Consell Insular i al seu president o presidenta del Govern».

Problemes de les Balears

Preguntada pels problemes actuals de la comunitat, la presidenta destaca el de l'habitatge que, segons la seva opinió, afecta a «tots els llocs on tenen una economia potent» però admet que «en el nostre cas a més se li suma un clima meravellós i un paisatge paradisíac, on hi ha molta gent que vol venir a viure».

No obstant això, ha apuntat que ara hi ha «un Govern que fa política d'habitatge» quan «això abans no existia», ha dit abans d'incidir en l'increment d'un 73 per cent del parc d'habitatge públic o en les diferents polítiques posades en marxa per a mitigar aquesta problemàtica.

Després de referir-se també als problemes de salut mental i a la necessitat d'«evitar solituds no desitjades», ha recordat les mesures empreses a les Balears i, d'altra banda, veu «molt clar» que és necessari «apostar per altres sectors» econòmics, més enllà del turisme, com el primari o l'economia del coneixement.

La socialista admet també que a les Illes «la vida és més cara que en altres llocs de l'Estat» però afegeix que, per aquest motiu, s'han «obsessionat» a aconseguir millores en transports per a donar així competitivitat a les empreses i que no carreguin el preu del transport sobre els usuaris. A més, ha afegit que «els salaris també són més alts en aquesta autonomia» i ha recordat les ajudes per a persones més vulnerables.

Gestació subrogada

D'altra banda, en relació a la renúncia d'Oriol Lafau a anar en el número sis de les llistes del partit després de conèixer-se que és pare per gestació subrogada, la socialista insisteix que no entrarà mai «en la vida privada de ningú».

«El vaig agafar com a expert en salut mental, que és un dels problemes que tenim en aquesta Comunitat. És un meravellós psiquiatre i una persona que té molt clara l'estratègia de salut mental en aquesta Comunitat i entenc i respect la seva decisió d'abandonar la candidatura», ha dit Armengol, que recorda que ella no està a favor de la gestació subrogada.

També sobre sanitat, la presidenta lamenta les polèmiques «moltes vegades artificials» que surten a la llum i que considera que és el que ha passat amb el requisit del català en el sector sanitari. Així, ha negat que Balears tengui un problema de facultatius mèdics per un tema de llengua. «Que m'expliquin per què falten mèdics, infermeres i tots els professionals sanitaris en qualsevol altre territori d'Espanya», ha assenyalat després de censurar que es «desinformi la població».

D'altra banda, la presidenta s'ha referit als «avanços enormes» que hi ha hagut durant aquesta legislatura amb el Govern espanyol, com el REB o el tramvia de Palma, si bé admet que queda pendent la negociació del pròxim sistema de finançament autonòmic.

Segons ha considerat, és necessari que el finançament «vengui per la població existent» ja que és el factor que ocasiona que les Balears agreugi les seves problemàtiques «perquè som de les poques Comunitats que continuam creixent demogràficament».

«És cert que les Balears amb el sistema que va pactar l'expresident Xisco Antich en aquest moment està en la mitjana o una miqueta per sobre de la mitjana, que era l'objectiu que teníem però hem d'assegurar que el pròxim sistema sigui encara molt més clar», ha defensat.