Marc Pérez-Ribas i Osvaldo Cifre abandonen el vaixell de Ciudadanos

El diputat del partit polític Ciudadanos al Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha sol·licitat la baixa d'afiliació al partit per a tornar a l'empresa en la qual actualment està en excedència.

Osvaldo Cifre ha anunciat que no serà candidat del partit espanyolista al Consell de Mallorca després d'haver presentat la seva renúncia a encapçalar la candidatura a les eleccions.

Marc Pérez-Ribas ha declarat que «Ja no és el partit al qual em vaig afiliar fa set anys i no desitj que les meves idees i plantejaments estiguin condicionats per un partit que ja no compta amb mi»

De la seva banda, Cifre va ser presentat com a candidat al Consell de Mallorca el mes de novembre passat i ara, vistes les pobres expectatives del partit nacionalista espanyol, ha decidit abandonar.