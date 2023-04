Podem adopta el compromís de destinar un 15% de l'habitatge públic al jovent

Podem s'ha compromès aquest dimecres amb el Consell de la Joventut a incorporar al seu programa electoral la petició de crear una bossa d'habitatges amb un 15% d'habitatge públic destinat a persones joves. En una reunió celebrada aquest dimecres, el CJIB ha traslladat al partit 45 reivindicacions i necessitats de la joventut de l'illa, bolcades en el document 'Filtre Jove'.

«Des de Podem sabem que l'habitatge és un dels principals problemes als quals s'enfronta la ciutadania de l'illa, també els joves, a l'hora de desenvolupar un projecte de vida», ha dit la candidata a l'alcaldia de Palma, Lucía Muñoz. Per aquest motiu, promet portar a les negociacions del nou Pacte,«quan revalidem el Govern», tota la bateria de mesures pensades perquè les Illes «deixin de ser el paradís de l'especulació i els joves puguin tenir una vida digna».

Una de les peticions del Consell de la Joventut ha estat mantenir la gratuïtat del transport públic per al col·lectiu. La portaveu adjunta d'Unides Podem en el Parlament, Esperança Sans, ha afirmat que des del partit entenen la mobilitat «com un dret que ha de garantir la igualtat d'oportunitats». «Per això duim en el nostre programa electoral el mantenir la gratuïtat del transport públic per sempre i per a tothom», ha reiterat.

El reforç de les plantilles, programes i protocols d'atenció a la salut mental ha estat una altra de les reivindicacions que s'ha discutit en la reunió. «Som molt conscients dels problemes de salut mental als quals s'enfronta la joventut», ha afirmat la candidata a la presidència del Govern, Antònia Jover. Ha insistit també en la idea de «treballar en mesures troncals com rebaixar els preus del lloguer o millorar les condicions laborals del nostre país de cara a la joventut».

En la reunió també s'ha posat l'accent en la necessitat de desenvolupar el Pla Estratègic de Polítiques de la Joventut per a poder implementar de manera eficaç totes les mesures ja contemplades en la Llei de Joventut de Balears, a més de la necessitat dels joves de tenir oportunitats per a conciliar el treball i els estudis, i també d'alleugerir la càrrega burocràtica a l'hora de constituir-se en una associació.