PIMEM preveu problemes per trobar i contractar treballadors per a la temporada turística

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) ha considerat òptimes les dades de l'atur i la tendència d'ocupació, i ha celebrat que s'estigui tornant a un dinamisme empresarial molt semblant als anys de prepandèmia. Les Balears van tancar el 2022 amb la taxa d'atur més baixa de l'Estat espanyol.

La patronal, però, ha assenyalat dos problemes estructurals de cara a la temporada turística: la manca de mà d'obra qualificada i un habitatge molt car per als treballadors que es desplacen a Mallorca. Des de PIMEM apunten que aquests dos factors fan preveure problemes a l'hora de trobar i contractar treballadors de cara a l'estiu.

El president de la Federació, Jordi Mora, ha afegit que «en el cas de la manca de mà d'obra qualificada és un problema que es va accentuant amb el pas del temps i per manca de formació. No som capaços de generar tècnics en diferents àrees de professionals i això ja és un greu problema per la viabilitat de moltes empreses que tenen mercat, fan molt bona feina, però no disposen dels treballadors necessaris per afrontar els reptes més immediats com ara és la temporada turística».