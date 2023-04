Joves per les Illes se suma a les llistes electorals d'El Pi

Joves per les Illes tendrà presència a les diferents llistes electorals d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, el seu partit de referència. Membres de l'associació juvenil són presents a les llistes al Parlament, com Guillem Mut Salvà (núm. 3), Érika Pacheco Gómez (núm. 8), Gloria Ferrari Pons (núm. 14) i Antònia Salas Socías (núm. 30).

També formen part de les llistes al Consell de Mallorca: Leonor Bosch Pérez (núm. 8), Xisca Castell Tomàs (núm. 10), Isabel Jaume Martín (núm. 12), Margalida Venzala Cànaves (núm. 14), Llorenç Sastre Llompart (núm. 19) i Alonso Zurera Massanet (núm. 25).

A les llistes municipals, encara sense tancar actualment, Joves per les Illes participa

amb uns 30 joves implicats en cada un dels seus pobles, on han destacat les candidatures encapçalades per dones joves a Andratx, amb Xisca Castell Tomàs, a Banyalbufar, amb Leonor Bosch Pérez, i a Inca, amb Gloria Ferrari Pons.

«No es tracta de xerrar de joves, sinó de posar joves a les principals institucions que defensin la nostra joventut com un sector de població que es troba poc emparat. Els joves de les nostres illes es mereixen estar al lloc que els correspon i a les següents eleccions ja hi són i hi seran», han assegurat des de l'organització.