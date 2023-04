El PSIB presenta les candidatures eivissenques al Parlament i al Consell d'Eivissa

Aquest diumenge s'ha celebrat a Eivissa l’acte de presentació de la Federació Socialista d’Eivissa de les candidatures al Consell d’Eivissa i al Parlament per aquesta illa. Hi ha assistit Francina Armengol, candidata a revalidar la presidència del govern autonòmic, que ha afirmat comptar amb «els i les millors persones per guanyar el 28 de maig».

Especialment, ha volgut destacar les persones que encapçalen les dues llistes, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ i Pilar Costa, que ha definit com «persones honestes, que estimen la seva terra i que estan en política per sevir la gent, i no per servir-se ells mateixos de la política». Aquesta afirmació pot entendre's en clara al·lusió a la imputació de Vicent Marí, que la candidata socialista ha acusat de «gestionar un Consell d’Eivissa des de la paràlisi en un moment en el qual la gent necessitava tenir les institucions al seu costat».

El candidat a presidir el Consell d’Eivissa ha dit que per a ell «és un orgull dirigir aquest barco cap a la consecució del govern de l’illa, per la nostra gent i per poder fer realitat tot allò que vol la ciutadania i ara no pot tenir». Ha criticat que el Consell d’Eivissa «s’hagi dedicat aquests quatre anys perduts a no fer res de res, excepte criticar tots els projectes engegats pel Govern de les Illes Balears».