MÉS per Mallorca exhibeix múscul a la presentació de les candidatures municipals

600 militants i simpatitzants s'han reunit a les cases de Son Sant Martí de Muro.

En un ambient festiu i reivindicatiu ha donat la benvinguda el candidat a la batlia de Muro Miquel Àngel Tortell. Seguidament el candidat a presidir el Consell de Mallorca Jaume Alzamora ha repassat la feina feta i ha encoratjat a ser la forca més votada per presidir el Consell.

Després han anant sortint els candidats a la batlia de Manacor Miquel Oliver; Alícia Weber, candidata a la batlia d'Inca; Neus Truyol, candidata a la batlia de Palma. Per explicar els problemes d'habitatge que tenen aquests municipis. Per acabar l'acte, el candidat a presidir el Govern, Lluís Apesteguia ha encoratjat els militants a anar casa per casa a demanar el vot: «MÉS és l'única força política de país que no es posa de perfil». Ha demanat un fort aplaudiment per tota la gent que ha estat fent feina en aquesta legislatura tan difícil. Des dels batles, regidors, diputats i consellers.

MÉS per Mallorca es presentarà a 44 municipis.