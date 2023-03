El Pi proposa fer una auditoria dels espais culturals per a «impulsar-los i potenciar-los»

El candidat d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern, Josep Melià, ha proposat realitzar una auditoria dels espais culturals per a «impulsar-los i potenciar-los».

Melià considera que aquests espais estan «infrautilitzats i poc visitats», i que, per tant, se’ls hi pot «treure molt més rendiment». «Consideram que des de les administracions públiques s’ha de fer una aposta clara, valenta i decidida per dinamitzar els espais culturals que ja tenim. No volem grans ni noves infraestructures, sinó aprofitar al màxim els espais actuals», ha declarat.

Per al candidat, fa falta canviar els criteris d’avaluació, de qualitat i d’impacte social. «Els responsables han de tenir molta més flexibilitat, molta més ambició i potenciar aquests espais culturals perquè són cultura per a la població d’aquí, però també per als nostres visitants i turistes», ha assegurat.

El diputat, juntament amb Xisca Mora i Carles Cabrera, han visitat l’exposició de la pintora Dolors Sampol al Casal Solleric. Segons Melià, «moltes d’exposicions com aquesta s’haurien de fer a totes les sales expositives que tenim arreu de Palma i Mallorca. Tenim grans sales d’exposicions com el Casal Solleric, la Fundació Miró, Es Baluard, El Museu i el Palau March, però les hem de saber aprofitar molt més».

Així mateix, el candidat de la formació a Cort, Carles Cabrera, ha proposat la descentralització de l’activitat cultural a les barriades. «No hi pot haver barris sense biblioteca com Gènova, els Hostalets o és Pil·larí, o que funcionin de forma intermitent com Son Costa», ha criticat.

Amb tot, ha reclamat recuperar espais públics abandonats com Can Serra, el Velòdrom de Tirador o la possessió de Son Flor per a reconvertir-los en espais per a dur-hi a terme activitats culturals.