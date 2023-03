Reviure Tofla denuncia que l'hidrogen dels nous busos de Palma es transportarà des de la planta de Lloseta en camions de gasoil

La Plataforma Reviure Tofla ha presentat al·legacions al projecte d'instal·lació de l'hidrogen produït a la nova planta de Lloseta en la xarxa de gasoductes. La Plataforma denuncia que malgrat ser un projecte amb una inversió tan elevada i que es presenta com una garantia de sostenibilitat, s'ha d'executar transportant l'hidrogen per les carreteres de Mallorca amb camions de gasoil, o en vaixells de càrrega.

Des de Reviure Tofla demanen la retirada del projecte per les següents raons:

Per la manca de transparència i concreció envers el projecte de producció i usos de l'hidrogen, ja que es presenten a exposició pública petits projectes com a elements desconnectats entre ells sense un projecte global i amb totes les seves fases.

envers el projecte de producció i usos de l'hidrogen, ja que es presenten a exposició pública petits projectes com a elements desconnectats entre ells sense un projecte global i amb totes les seves fases. Per la priorització dels usos de l'hidrogen en funció de les ajudes europees sense una anàlisi clar de les necessitats reals per a la descarbonització de les Balears.

Per tot això, la Plataforma demana que es tenguin en compte una sèrie de consideracions. En primer lloc, «que el projecte de producció i usos de l'hidrogen verd a Mallorca no està gens clar». Expliquen que encara no s'ha presentat un projecte complet i real sobre la producció i usos concrets de l'hidrogen que es generarà a la planta de Lloseta. Actualment, es desconeix si la planta d'hidrogen de Lloseta està produint, i, en cas afirmatiu, quin ús se'n fa. Se suposa que ara mateix no hi ha producció, ja que l'hidrogen necessari per als autobusos de l'EMT ha d'arribar en vaixells des de la península.

En segon lloc, que es duu a terme el projecte sense clarificar-ne aspectes bàsics del seu desenvolupament, «sols per no perdre les ajudes de diners públics, per tant, sense clarificar les necessitats, conseqüències i costos econòmics i ecològics per dur endavant el projecte».

En tercer lloc, subratllen que «falta una anàlisi i estudi rigorós de les necessitats, funcionament i conseqüències de les infraestructures per la generació de l'hidrogen i pels seus usos concrets», així com el paper de l'hidrogen en la necessitat de descarbonització de les Balears.

En últim lloc, exposen preocupació per «la improvisació en tota aquesta aposta ferma dels governs espanyol i balear per l'hidrogen». Asseguren que és un tema seriós i encara molt experimental respecte als seus usos, i que suposa un alt consum energètic en la seva producció, així com un alt cost econòmic de diners públics.