MÉS per Mallorca proposa una renda jove per a majors de 23 anys per a «facilitar» el procés d'emancipació

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest dimecres que implantarà una renda jove per a majors de 23 anys durant la pròxima legislatura. La iniciativa, presentada als representants del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), té com a principal objectiu el de «facilitar l’inici i manteniment del procés d’emancipació dels joves de més de 23 anys».

El coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, juntament amb els també candidats al Parlament, Marta Carrió i Joan Font, ha presentat la proposta de la formació econacionalista de crear un complement econòmic per a facilitar l’emancipació juvenil a Pau Emili Muñoz i Jordi Prunés, president i vocal del CJIB respectivament.

Durant la trobada, Apesteguia ha declarat que «l’accés i manteniment d’un habitatge digne és un problema que pateixen especialment els joves. De fet, només el 16% de la població jove en edat d'emancipació ho ha pogut fer». En aquest sentit, el candidat a la presidència del Govern ha apuntat que «des de MÉS per Mallorca volem que tothom, també els més joves, puguin accedir a un habitatge digne i desenvolupar un projecte de vida amb les millors garanties i condicions possibles».

Apesteguia ha finalitzat assegurant que «durant els darrers anys, tot i que s’ha fet molta feina i s’ha invertit com mai abans en habitatge, és evident que no ha estat suficient i, de cara a la pròxima legislatura, la garantia d’accés a un habitatge digne ha de centrar tots els esforços i totes les polítiques que s’impulsin des del Govern».