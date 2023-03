Alzamora: «Mallorca és l'única regió de la UE que ha posat d'acord tots els municipis per combatre l'emergència climàtica»

Coincidint amb el Dia Mundial del Clima, el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha realçat la feina conjunta del Consell i els ajuntaments de Mallorca per «haver estat capaços de desplegar de manera coordinada una estratègia concertada per combatre l'emergència climàtica».

Alzamora ha recordat que el desplegament de recursos ha situat a Mallorca com la regió europea amb una major adhesió al Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC). «La totalitat dels municipis de l'illa s'han adherit al pacte de batlies impulsat per la UE per a combatre l'emergència climàtica. No hi ha cap regió que hagi estat capaç de posar d'acord en tots els municipis, a Mallorca ho hem aconseguit».

El conseller ha assegurat que el Consell té previst «continuar oferint suport tècnic i econòmic per a assolir els objectius 2030 del Pacte de les Batlies, així com impulsar la formació dels tècnics municipals en matèries relacionades amb els PAESC».

«Des de 2019 tots els municipis de Mallorca han rebut subvencions del Consell per a dur a terme accions proposades en els seus plans municipals d'energia sostenible. Aquestes subvencions han aprofitat per a instal·lar punts de càrrega de vehicles elèctrics, plaques solars o millores d'eficiència energètica en edificis i instal·lacions de propietat municipal», ha ressaltat Alzamora.

També ha explicat que el Consell està treballant conjuntament amb el Govern per a implantar una aplicació informàtica que faciliti el seguiment del PAESC de tots els municipis, que ja funciona en fase de proves.

Per acabar, Alzamora ha volgut destacar que «si sumam la inversió que hem fet aquesta legislatura en les ajudes del PAESC, arribam als 10 milions d’euros».