El Consell de Govern ratifica l'Acord Marc de l'ensenyament públic de les Balears

El Consell de Govern ha ratificat aquest dilluns l'Acord sobre mesures sociolaborals i de millores educatives de les Illes Balears, l'Acord marc 2023-2027 de l'ensenyament públic. El document va ser signat, el passat 16 de març, per tots els representants dels sindicats que formen part de la Mesa Sectorial d'Educació.

L'Acord marc 2023-2027 ha estat objecte d'una intensa negociació i ha incorporat a la proposta original del Govern un seguit d'aportacions, i, així, ha passat dels 23 punts originals als 36 finals.

Entre els aspectes que més ha destacat el Govern d'aquest Acord hi ha la posada en marxa de la carrera professional docent, que preveu dos complements (un de consolidable i un de no consolidable). Aquest fet convertirà les Illes Balears en la primera comunitat de l'Estat espanyol a tenir una carrera professional docent d'aquestes característiques, amb els dos tipus de complements.

L'assoliment de les 18 hores lectives per als docents de secundària i de les 23 hores de docència directa dels mestres d'educació infantil i primària és un altre dels aspectes de l'Acord, al qual s'ha d'afegir també el compromís de la baixada progressiva de les ràtios.

L'Acord també incorpora mesures com la convocatòria anual de concurs d'oposició entre el 2023 i el 2027, la inclusió de les places dels centres amb poca estabilitat d'Eivissa i Formentera com a places de difícil exercici, i la regulació dels permisos de maternitat i paternitat de mitja jornada, així com els d'assumptes propis i els que són sense retribució.

El Govern ha indicat que totes aquestes mesures s'han d'anar implementant a mesura que s'adoptin els acords parcials en la Mesa Sectorial i en funció de les disponibilitats pressupostàries.