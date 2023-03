Unides Podem culpa el PSIB de no tenir la Llei de Paisatge ni la Llei de Patrimoni Geològic aquesta legislatura

Unides Podem ha registrat i presentat aquest dimecres davant dels mitjans de comunicació la Llei de Paisatge de les Illes Balears, enfocada a la protecció integral del territori balear davant l’elevada pressió humana. Pablo Jiménez, diputat d’Unides Podem i impulsor de la llei, acompanyat per la portaveu adjunta d’Unides Podem al Parlament, Esperança Sans, ha afirmat en roda de premsa que aquesta llei és «fonamental per a un territori com el nostre, sotmès a una enorme pressió territorial, per la massificació turística que patim».

«A les Balears no tenim cap figura legal que reconegui el nostre paisatge, només ho fa parcialment la LECO (Llei 5-2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental) quan parla de paisatges protegits. Per això és una llei tan important i que deuria haver sortit amb el més gran dels consensos», ha apuntat el diputat.

Jiménez ha assenyalat a la roda de premsa que «portam treballant aquesta llei dos anys i ha estat a punt per registrar-se des de fa un any, però no l’hem poguda presentar abans perquè per al PSIB no ha estat una prioritat, entenem que ha estat una qüestió d’oportunitat política que no acabam d’entendre, més quan es tracta d’una llei contemplada als Acords de Bellver, avui la registram amb el compromís, des d’Unides Podem com a grup parlamentari, que sigui una de les primeres lleis que es tramitin la propera legislatura».

En aquest sentit, el diputat d’Unides Podem ha afegit que aquesta «podria haver estat una llei consensuada amb tota l’oposició, que no és de caràcter prohibicionista sinó que és una llei que cerca unir tots els sectors de la societat balear en la preservació del territori, conjuntament amb l’activitat humana. Podria haver estat acceptada per tots els grups parlamentaris i es perd, malauradament, per una qüestió d’oportunitat política d’un altre partit».

En aquesta mateixa línia, Jiménez ha apuntat que les Balears són un territori «completament vulnerable i fràgil». Per això, «com més instruments tenguem per protegir el territori, millor. Cal tenir en compte a més que és una llei que, amb les seves eines normatives, cridaria a la participació pública dels consells, ajuntaments i entitats públiques i privades».

La llei promou la creació d’una sèrie de mecanismes per a protegir el territori de les Balears. En primer lloc contempla l’elaboració d’una sèrie de catàlegs de paisatge, documents de referència que delimitarien unitats de paisatge. Per altra banda, les directrius de paisatge identificarien els objectius de qualitat paisatgística que es persegueixen amb aquesta llei. A més, els plans especials de paisatge, també contemplats a la llei, constituirien instruments de caràcter sectorial de protecció específica de paisatges.

Finalment, Jiménez ha lamentat que també la Llei de Patrimoni Geològic de les Illes Balears s’hagi quedat al tinter, «no admesa a tràmit ni debatuda al Parlament, pels mateixos motius que la Llei del Paisatge. La Llei de Patrimoni Geològic és una llei que serviria per identificar els llocs d’interès geològic de les illes, és fàcil entendre la importància de preservar una espècie animal o vegetal, però no entenem la importància que pot tenir un lloc geològic format a través de centenars, milers o fins i tot milions d’anys, cosa que pertany al cap i a la fi al patrimoni de les Balears i, per tant, de tota la població, però molt desconeguda i de vegades deteriorada per aquest mateix desconeixement, són dues lleis de gran importància que es perden per interès polític».