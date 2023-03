La moció de censura al govern central arriba al Parlament, amb retrets recíprocs de PP i PSIB

El debat sobre el rerefons i les conseqüències de la moció de censura al govern central, promoguda per Vox al Congrés espanyol, ha arribat també al Parlament. Aquest dimecres, en roda de premsa després de la Junta de Portaveus, els representants dels diferents grups parlamentaris s'hi han pronunciat.

El portaveu del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha acusat Vox de «sortir en defensa de Pedro Sánchez» amb una moció de censura «absolutament inútil» que li ha permès «desplegar cortines de fum davant els incendis que té oberts». «Li ha regalat un míting i ha permès a Yolanda Díaz presentar el seu nou partit polític», ha conclòs.

La portaveu socialista, Sílvia Cano, ha criticat la «vergonyosa abstenció» del PP, allunyada del 'no' de l'anterior moció de censura, debatuda i votada en 2020, per a convertir-se «en la crossa de l'extrema dreta». Ha argumentat que la moció només ha servit per a confrontar el model del «Govern de progrés» enfront de la dreta i l'extrema dreta, «que s'assemblen com dues gotes d'aigua i que coincideixen en la seva voluntat d'afeblir l'estat del benestar».

Per part seva, el portaveu del PI en el Parlament, Josep Melià, ha qualificat la moció de censura com un «xou mediàtic» i ha criticat l'absència en el debat dels problemes de Balears. El regionalista ha criticat l'«exercici poc edificant i la irresponsabilitat de Vox» per a proposar un debat del qual, al seu judici, Pedro Sánchez ha sortit reforçat «amb més minuts i més impacte». Similarment s'hi ha pronunciat el senador autonòmic de MÉS, Vicenç Vidal que ha titllat «el xou de Tamames i Vox a Madrid» com un «clar exponent de política inútil per a la ciutadania de Balears».