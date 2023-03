El Parlament aprova la Llei del joc de les Balears amb excepcions en la regulació de la publicitat

Aquest dimarts, en el cinquè punt de l'ordre del dia del Ple del Parlament, s'ha aprovat amb la majoria dels vots de la Cambra el Projecte de llei de modificació de la Llei del joc i les apostes de les Illes Balears.

Aquest projecte de llei va entrar al Parlament el dia 5 de gener de 2023 a proposta del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes. En començar el debat d'aquest dimarts en sessió plenària extraordinària, ha estat el mateix Yllanes, en representació del Govern, l'encarregat de presentar el projecte de llei.

L'objectiu principal d'aquesta llei és protegir els col·lectius més vulnerables i oferir la màxima seguretat i protecció jurídica als ciutadans, així com atendre la necessitat de planificar la ubicació de les sales de joc i locals específics d'apostes.

Unides Podem ha emès un vot particular, que ha comptat amb el suport de MÉS per Mallorca i Més per Menorca, per tornar al text original sortit del Consell de Govern i mantenir la prohibició a la publicitat sense excepcions.

El PSIB ha defensat aquestes excepcions en la publicitat -amb el suport de PP, Cs i VOX- per tal que els casinos puguin publicitar-se en zones turístiques, aeroports i hotels, ja que segons la diputada socialista Irene Triay «als casinos treballen persones que han expressat preocupació pels seus llocs de treball i el PSIB sempre ha defensat als treballadors». «L'enemic és el joc en línia», ha conclòs Tray.