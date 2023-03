MÉS celebra que Brussel·les avanci en la lluita contra l'allotjament turístic il·legal

MÉS per Mallorca celebra que Brussel·les hagi acordat la creació d'un registre comunitari d'allotjaments turístics de curta durada per facilitar la recopilació i intercanvi de dades i harmonitzar els sistemes ja existents a la Unió Europea.

D'aquesta manera, cada allotjament haurà de comptar amb un nombre de registre i s'exigirà a les plataformes realitzar un control més exhaustiu. «L'exempció de responsabilitat de les plataformes com Airbnb respecte dels continguts il·lícits publicats pels seus usuaris ha estat el principal obstacle per la lluita contra l'oferta il·legal», ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet'.

Des de MÉS per Mallorca han recordat que en diverses ocasions ja han defensat la necessitat que les plataformes digitals de lloguer turístic, com és el cas d'Airbnb, deixin d'anunciar pisos turístics il·legals a les Illes Balears i es pugui sancionar a propietaris i anunciants.

«L'any 2018 la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, liderada per Biel Barceló, va multar Airbnb amb tres-cents mil euros, donat que considerava que l'empresa havia infringit la Llei de Turisme de les Illes Balears. Ara bé, després del recurs d'Airbnb, el Tribunal Superior de Justícia de Balears va anul·lar la multa basant-se en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 19 de desembre de 2019, en la que considera que l'obligació establerta en la Llei de Turisme no és aplicable a les plataformes digitals peer to peer -d'igual a igual, sense clients ni servidors fixes- compreses a la Directiva 2000/31/CE de Comerç Electrònic», ha recapitulat la formació ecosobiranista.

MÉS per Mallorca va registrar fa uns dies una Proposició No de Llei per tal que el Parlament Europeu obligués a les webs d'allotjament vacacional a publicar els corresponents números d'inscripció al registre d'establiments turístics, motiu pel qual Joan Mas 'Collet' ha expressat que estan «molt satisfets que finalment la Unió Europea ens doni la raó».