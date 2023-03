Alternativa: «Des del 2016 demanam solucions al problema d'habitatge que pateixen els docents desplaçats d'illa»

El Sindicat Alternativa ha demanat que des del Govern es faci front al problema d'habitatge que pateixen els docents interins que no es poden permetre el lloguer d'un habitatge digne a les illes d'Eivissa i Formentera, una problemàtica que també comença a fer-se palesa a Menorca.

Des del sindicat han explicat que ja l'any 2016 demanaven solucions a aquesta problemàtica d'habitatge, i proposaven la revisió i actualització dels complements de residència així com el cobrament complet d'aquest complement a les mitges jornades. «Sabem que la solució a aquesta problemàtica recau en un conjunt d'institucions públiques», asseguren des d'Alternativa.

«L'elevat preu i les condicions abusives dels lloguers a Eivissa i Formentera dificulten cobrir les substitucions a les escoles de Pitiüses, i al darrer curs la situació ha empitjorat greument», lamenta el sindicat.

Denuncien que a l'increment dels preus dels lloguers s'hi suma la demanda dels propietaris de fer pagar molts de mesos per avançat i que el contracte de lloguer no inclou els mesos de juny i setembre. «Tot plegat fa que els docents no puguin trobar un espai digne de residència a un preu adequat mentre ocupen la plaça adjudicada».

Des d'Alternativa adverteixen que «aquesta situació no només genera dificultats als docents, sinó també als centres que veuen com algunes substitucions són difícils de cobrir i els alumnes romanen sense substitut. Alguns docents han deixat d'optar a places a les Pitiüses a causa de l'accentuació d'aquesta problemàtica en els últims anys. Això fa que s'incrementi l'elevada rotació als claustres d'aquestes illes, fet que impossibilita desenvolupar els projectes de centre i mantenir la continuïtat que l'educació necessita».

Per tot això, des del sindicat Alternativa tornen a demanar que des del Govern de les Illes Balears es faci front a aquesta problemàtica, dotant als docents d'habitatge digne o d'un increment salarial elevat, tal com es fa amb altres col·lectius, per tal que puguin fer front a aquestes despeses.