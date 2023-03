Un mestre interí es queda sense casa a Formentera i denuncia que Educació no li ofereix una alternativa residencial

Un mestre mallorquí destinat a Formentera, anomenat Àlex Julià, ha denunciat a través de les xarxes socials la precària situació per la qual està passant. Segons ha explicat en un fil de Twitter s'ha quedat sense casa i ha denunciat que Educació no li ofereix «una alternativa» residencial.

Segons ha explicat Àlex, «soc mestre a Formentera i em quedo sense casa. He contactat amb el casal de colònies de l'illa per trobar una alternativa residencial i em diuen que des de conselleria no els hi permeten acceptar mestres a finals de maig i el mes juny. Tot i perquè hi ha uns camps d'aprenentatge de les escoles d'Eivissa plantejats per aquell mes. Ens diuen que no podem conviure».

Segons ha continuat el mestre, «alguna persona pot pensar que si no trobo allotjament em puc tornar a Mallorca i ja està. Doncs no, perquè no tenir un habitatge no és una raó justificada per deixar una plaça i et penalitzen amb dos anys sense poder accedir a llistes».

«La Conselleria ens nega una alternativa residencial que al setembre si funciona pels mestres. Si no trobem cap solució, companys meus i jo haurem de dormir al cotxe o fins i tot al carrer per voler treballar i donar classes als nostres alumnes», ha sentenciat el mestre mallorquí.

