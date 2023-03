El Pi reclama al Govern que simplifiqui els criteris d’avaluació de la LOMLOE «com han fet altres comunitats»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha reclamat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que flexibilitzin i simplifiquin els criteris d’avaluació de la LOMLOE «com han fet altres comunitats autònomes». «Els directors i directores dels centres educatius de les Illes Balears demanen simplificar els criteris, però la Conselleria diu que no», ha assegurat Melià.

El portaveu ha criticat «l’ambivalència» del Govern amb relació a la nova norma educativa. «Per una banda, consideren que els criteris d’avaluació són fantàstics, mentre que, per altra banda, anuncien que els centres podran seguir un any més sense aplicar les qualificacions LOMLOE. En què quedam?», ha criticat el diputat.

Amb tot, Melià ha recordat a la presidenta que els criteris d’avaluació per al pròxim curs «encara no estan elaborats»: «Demanam uns criteris simplificats i pactats amb la comunitat educativa. Així com celeritat en l’elaboració d’aquests si no, després hi haurà improvisació i presses com aquest curs».