[VÍDEO] Mireia Vehí: «Serà molt positiu per a Palma si la CUP entra a l'Ajuntament»

Mireia Vehí visita sovint Mallorca des que és diputada per la CUP al Congrés espanyol.

Aquest dissabte era a Palma per participar en una taula rodona organitzada per la CUP-Crida per Palma sobre els drets de les treballadores sexuals.

Vehí va parlar per a Ona dBalears i va criticar que el PSOE votàs a Madrid en contra de la regulació dels lloguers que havia defensat al Parlament de les Illes Balears: «El PSOE defensa i protegeix els pilars del Règim del 78 i les oligarquies» i va afegir que «és un partit garant i protector del règim com ho demostra quan ajuda el rei emèrit a fugir i eludir la Justícia o quan valida l'espionatge en el cas Pegasus o en el cas de les infiltracions als moviments socials.

Per a la diputada de la CUP, la moció de censura de l'extrema dreta és «la representació del fracàs de la Transició».

En l'entrevista, Vehí també fa balanç de la participació de la CUP a les Corts espanyoles i afirma que la CUP té un espai a Palma: «Hi ha un carril esquerre, de suport als moviments socials que la CUP pot ocupar de manera molt natural».

Finalment, Vehí considera que «serà molt positiu per a Palma si la CUP entra a l'Ajuntament».