MÉS defensa una Llei del joc més restrictiva per a «deixar de ser el casino d'Espanya»

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Joan Mas, ha defensat aquest dilluns l'actualització de la Llei del joc, que es debat aquest dimarts al penúltim ple del Parlament, tot i que ha recordat que la formació ecosobiranista «hagués estat més restrictiva perquè les Balears deixin de ser el casino d'Espanya».

A la roda de premsa prèvia al ple de la Cambra autonòmica, Mas ha recordat que MÉS s'ha posicionat a favor del vot particular d'Unides Podem, que es va oposar a una esmena del PSIB per a permetre als casinos anunciar-se en establiments turístics. «Som el tercer territori d'Espanya en densitat d'oferta de joc. No podem continuar al podi», ha afegit.

Joan Mas ha reivindicat l'impuls de polítiques per a «fer tan difícil com sigui possible» l'accés als punts de joc, vinculats a barris populars amb població vulnerable.

«La ludopatia enfonsa famílies i és una malaltia greu que condueix a altres problemàtiques més greus», ha dit.