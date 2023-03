Més per Mallorca: «La incapacitat de l'Estat espanyol per controlar les aerolínies no pot suposar retallar drets de la ciutadania de les Balears»

Vicenç Vidal, senador de MÉS per Mallorca, ha denunciat aquest dijous que la nova Llei de Mobilitat Sostenible, l'avantprojecte de la qual es va aprovar el passat mes de gener, podria suposar «que el 75% de descompte aeri per a la ciutadania de les Illes Balears perilli».

El senador ha explicat que ENAIRE, empresa pública encarregada de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a l'Estat espanyol, afirma que està en contra del sistema

actual perquè les companyies aèries fan negoci amb el 75% de descompte, i que aquest argument «coincideix amb el que reclama la societat civil illenca però dona una resposta absurda a la problemàtica: carregant-lo a les espatlles de la ciutadania de les Balears».

Vidal també ha valorat de manera negativa la posició de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF) d'aplicar el descompte de resident per renda, perquè és una «qüestió que violentaria un dret global de tots els habitants de les Balears».

«El projecte de Llei de Mobilitat Sostenible podria acabar esdevenint una amenaça per a la connectivitat aèria de les Balears i per a un dret dels ciutadans», ha assegurat Vidal. Per acabar, ha incidit en que «és preocupant que la incapacitat de l'Estat espanyol de controlar les companyies recaigui en el ciutadà amb l'eliminació d'un dret bàsic».