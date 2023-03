MÉS denuncia que el Govern espanyol elimina el 75% de català dels plans d'estudis de Magisteri

El coordinador i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, juntament amb el senador Vicenç Vidal, han denunciat aquest dijous les intencions del Govern espanyol d’eliminar el 75% de crèdits de català dels plans d’estudis de Magisteri d'Infantil i Primària, els quals es troben ara mateix en exposició pública per part del Ministeri d’Universitats, liderat per Joan Subirats (Unides Podem). En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca han anunciat que presentaran al·legacions al projecte publicat per tal de paralitzar el procés i retornar als plans d'estudis actuals.

Apesteguia ha exigit a l’executiu espanyol, integrat per PSOE i Unides Podem, que rectifiqui urgentment i, com a mínim, torni a la situació actual dels plans d'estudis. El candidat a president del Govern ha explicat que «amb la modificació publicada per part del Govern de Pedro Sánchez, de quatre assignatures que hi ha actualment en català es passaria a tan sols una, és a dir, de 21 crèdits de llengua catalana a l'ensenyament de mestre a només 6, fet que significa una reducció del 75%».

«Des de MÉS per Mallorca no permetrem ni un sol retrocés més pel que fa al català. Estam cansats de veure com el PSOE a Madrid, i el PSIB aquí, volen arraconar la llengua pròpia de les Illes Balears», ha apuntat Apesteguia. El líder de la formació econacionalista ha clos assegurant que «l’educació és un pilar fonamental pel que fa a l’ús social del català i, per tant, no podem permetre que els mestres deixin de fer de corretja de transmissió en aquest sentit».

Per la seva part, el senador Vicenç Vidal ha manifestat que «des de MÉS per Mallorca ens sumam a les al·legacions que defensen des de la UIB i ens oposam fermament al projecte presentat per part del Ministeri d'Universitats i demanam que retornin al consens dins la Conferència de Degans».

Vidal ha finalitzat apuntant que «el nou pla vulnera l'autonomia i la flexibilitat de les universitats, ja que només 18 crèdits, dels 240 del total del grau, quedarien a disposició de les facultats i, a més, no garanteix l'equilibri entre les matèries pedagògiques i la formació específica».