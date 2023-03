La militància d’EUIB vota a favor de presentar-se amb Podem Balears a les properes eleccions

El passat 10 de febrer, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) i Podem Balears varen anunciar la intenció d’ambdues formacions de concórrer juntes a les eleccions autonòmiques del proper mes de maig.

Les dues formacions varen segellar un preacord signat a la seu de Comissions Obreres, a Palma. Preacord sobre el qual el coordinador general d'EUIB, Juanjo Martínez, va remarcar que «posarem tota la nostra militància per a defensar els nous governs progressistes a cada illa, a cada poble i a cada barri». A més, va assenyalar que, a tots els nivells, és «essencial aprofundir en les polítiques públiques, com la gratuïtat del transport públic i les millores en els drets laborals. Per tant, des d’EUIB, «continuarem fent feina, com ho hem fet sempre, en la defensa de tot allò públic».

Sobre aquest preacord d’EUIB amb Podem Balears s’havia de pronunciar la militància i així ho ha fet aquesta setmana passada. Així, del 9 a l’11, els militants d’EUIB han pogut expressar la seva opinió telemàticament i aquest passat diumenge s’ha dut a terme la votació presencial a Eivissa, Maó i Palma.

Aquest dilluns, Esquerra Unida ja disposa dels resultats i fa públic que un 76,6% ha votat que sí al preacord entre la formació i Podem Balears. Per contra, un 12,8% ha votat en contra i un 10,6% s’hi ha abstés.

D’aquesta manera, es ratifica el preacord entre ambdues formacions per a concórrer a les properes eleccions en forma de la coalició electoral, la qual continuarà anomenant-se Unides Podem, i fer feina així per a «garantir governs progressistes alternatius a les dretes».

«El resultat és un suport clar a la proposta llançada, cosa que ens permet continuar construint l'alternativa unitària que ens demana la ciutadania de les Illes. A partir d'ara toca donar el 200% perquè el 28 de maig les Balears continuïn optant pel progrés i el bé comú, davant l'especulació i l'abús», ha assenyalat Manu Carnerero, president de la Junta Electoral de Primàries 2023 i secretari de finances d'EUIB.

Per la seva banda, la portaveu i secretària d’organització d’EUIB, Laura Pérez, ha volgut explicar que des de la formació «valoram molt positivament els resultats perquè la militància veu necessari donar continuïtat al projecte. Tenim una militància compromesa amb l’espai d’esquerres i que, alhora, se sent responsable d’aquest espai».