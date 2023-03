CCOO demana a la Conselleria d'Educació una solució urgent per als docents d'FP que estan a l'atur

CCOO ha demanat a la Conselleria d'Educació una mesa urgent per tal d'arribar a un acord que garanteixi que els treballadors de Formació Professional, que fa més de sis mesos que són a l'atur per no tenir la titulació requerida, tenguin opció de fer feina el curs vinent.

En un comunicat que ha emès el sindicat aquest dilluns, expliquen com amb l'entrada en vigor de la darrera llei educativa (LOMLOE) es va aconseguir que tot el professorat d'FP amb titulació superior passés a formar part del cos de funcionaris A1, «però aquest fet va generar un problema per una part minoritària del col·lectiu que no té la titulació, però que han donat servei durant molts d'anys a l'Administració gràcies a la seva experiència».

Des de CCOO van denunciar que la Conselleria d'Educació de les Balears no va deixar participar aquests docents al tràmit d'interins, i després de molts intents de negociació l'administració va afegir al punt 8 del darrer Acord Marc: «Així mateix, en el marc de la normativa bàsica, s'haurà de plantejar la situació del professorat de formació professional que no disposa de la titulació requerida per a l'accés i que disposa d'ampla experiència en l'exercici de la docència».

El sindicat celebra que finalment hi hagi voluntat de negociació, però alerta que «el temps va en contra dels treballadors i treballadores» perquè la convocatòria d'interins anual «ha de sortir més prest que tard i aquesta qüestió ha d'estar resolta abans, per evitar presses i decisions no consensuades».

Per tot això i seguint l'exemple de Galícia, Navarra, Castella i Lleó, País Valencià, Euskadi i Castella la Manxa, que han trobat una solució jurídica per no deixar a l'atur aquest col·lectiu sense titulació requerida, CCOO ha demanat a la Conselleria d'Educació que posi solució a la situació d'aquests docents que «no poden ni es mereixen esperar més».