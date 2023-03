La CGT demana explicacions a Armengol per la denegació d'ús de La Mola per a homenatjar el Noi del Sucre

Aquest dilluns el Secretariat Permanent de CGT Menorca ha enviat una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, per sol·licitar informació a l'executiu amb relació a la denegació d'ús de les instal·lacions de la Fortalesa de La Mola per a la celebració d'un acte d'homenatge a Salvador Seguí i Rubinat.

L'associació anarcosindicalista denuncia que el Coronel director del Consorci Militar de Menorca, actuant com a president de la Comissió Permanent, va respondre a la seva sol·licitud que «una vegada evacuada consulta a l'autoritat pertinent, s'ha considerat

oportú no accedir al sol·licitat».

Dies més tard, el Secretariat Permanent de CGT Menorca va presentar al president de la Comissió Permanent del Consorci Militar de Menorca, de la qual el Govern n'és membre, una instància per tal que es reconsiderés la denegació i s'hi cedís l'espai sol·licitat. En aquesta instància es va plantejar la possibilitat que la denegació suposàs un cas de discriminació per motius ideològics, contrària als articles 14 i 16 de la Constitució espanyola.

Aquesta vegada la resposta va procedir del General Fernando Luis Gracia Herréiz, Comandant General de Balears, que va confirmar la denegació, al·legant la impossibilitat de l'existència de discriminació ideològica en tant que l'exèrcit espanyol està obligat a l'«escrupolós respecte a la neutralitat política, ja que la ideologia política no es

contempla, per llei, com a criteri de funcionament».

CGT Menorca explica a Armengol que la suposada neutralitat política de l'exèrcit no l'allibera del compliment de la legislació vigent, com ara la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica. «No cal que recordem quin va ser el paper del Noi del Sucre, com a sindicalista, en la vaga de La Canadenca de l'any 1919, que, segons podem llegir al portal del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, poc sospitós d'ideologia llibertària, és considerada una fita històrica del moviment obrer europeu per la conquesta de la jornada de treball de 8 hores, de l'organització sindical i el renaixement d'un corrent de solidaritat i de suport social», reivindiquen des del sindicat.

Els serveis jurídics del Comitè Confederal de la Confederació General del Treball han

començat la tramitació d'un recurs administratiu i, en cas que fos necessari, presentaran una demanda judicial per vulneració de drets reconeguts a l'esmentada Llei de Memòria Democràtica. En la carta dirigida a Armengol, la CGT presenta els següents interrogants, a l'espera de resposta, en relació amb aquest afer:

Quin ha estat, en aquesta situació, el paper del Govern de les Illes Balears, com a membre fundador del Consorci i com a membre de la Comissió Permanent, el president de la qual va denegar en primera instància la sol·licitud de CGT Menorca?