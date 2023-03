El Parlament debatrà aquesta setmana una llei per a protegir la diàspora illenca

El Parlament debatrà aquest dimarts la Llei de comunitats balears o illenques fora del territori es debatrà dimarts que ve. El projecte de llei va ser aprovat a Consell de Govern el passat dia 9 de gener amb l’objectiu de donar resposta a qüestions que la normativa vigent no preveu.

En particular, la probable futura llei té per objecte precisar el concepte i la definició de població illenca fora del territori balear i perfilar els requisits per a gaudir de la condició de comunitat illenca fora del territori. A més, es delimiten els requisits que han de complir les persones que resideixen fora del territori perquè, sense tenir la condició política de ciutadans de Balears, puguin ser membres de ple dret de les comunitats illenques fora del territori a causa de la seva vinculació afectiva, emocional, o de qualsevol altra naturalesa, amb les Illes Balears.

El nou projecte de llei planteja també la creació del Dia Internacional de les Comunitats Balears en l'Exterior, el 15 de juliol, en commemoració de la data de promulgació de la primera llei reguladora de les comunitats illenques fora del territori balear. Pel que respecta a la representació institucional, la futura llei proposa la creació de dues comissions específiques, una comissió dels grups parlamentaris que formen part del Parlament, com a símbol de la pluralitat que ha de presidir les relacions polítiques amb la diàspora balear, i una segona comissió d'entitats locals de Balears amb les comunitats illenques fora del territori balear.