[VÍDEO] Podemos pressionarà Sánchez perquè les Balears puguin limitar la compra d'habitatges a no residents

La secretària general de Podemos i actual ministra espanyola de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, s'ha compromès aquest dissabte a «pressionar» la part del PSOE del Govern espanyol perquè «les illes puguin legislar la restricció de compra d'habitatges a no residents».

Així ho ha manifestat Belarra a través d'un vídeo publicat a Twitter, en el qual afirma que «Podemos no s'aturarà de lluitar contra l'emergència residencial» i, per aquest motiu, «està empenyent una Llei d'Habitatge estatal».

«Segur que si vius a les Balears o les Canàries estàs farta que la teva llar s'hagi convertit en un resort de luxe per a uns pocs a costa dels drets de totes», ha expressat la secretària general de Podemos, qui ha posat en valor les «mesures transformadores», que proposen els representants de la formació tant a les Balears com a les Illes Canàries.

Entre aquestes mesures, ha recordat la també ministra de Drets Socials i Agenda 2030, es troben «la proposta de creació d'un impost a l'habitatge buit o de la creació d'una immobiliària pública».

«També estam impulsant una importantíssima excepció insular. Podemos proposa limitar la compra d'habitatge als no residents. No té sentit que la gent que no viu a les illes pugui comprar i acaparar habitatges, fent pujar preus, mentre els residents no troben un lloguer decent en el qual viure», ha afegit Belarra.

Així, Belarra s'ha compromès al fet que «des del Govern, Podemos pressionarà i treballarà per tal que les illes puguin dur a terme aquesta solució insular, perquè és fonamental, perquè la gent ha de tenir una vida digna també a les illes».

«Treballarem amb totes les nostres energies, però necessitem també tota la força possible perquè només amb un Podemos fort continuarem transformant el nostre país, també per a garantir el dret a l'habitatge», ha conclòs Belarra.