Josep Melià (El Pi) presenta la seva candidatura per a liderar el Govern: «Som la millor vacuna contra els extremismes»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat aquest dissabte la llista electoral per la circumscripció de Mallorca al Parlament de les Illes Balears. El candidat de la formació al Govern Balear, Josep Melià, ha assegurat que «El Pi decidirà les polítiques del pròxim Govern. Som l'única força que defensa els drets de Mallorca i de les Illes Balears».

Segons Melià en aquestes eleccions només hi ha dues opcions: que ens governin els extrems amb «bregues constants i renou que no aporta res», o un govern amb El Pi «centrat i moderat, que governi amb tranquil·litat i amb un projecte clar i definit». «Som la millor vacuna contra els extremismes», ha declarat.

El portaveu al Parlament ha assenyalat que El Pi «és un projecte d'aquí i pensat des d'aquí. Tenim solucions als problemes reals de les persones d'aquesta terra. Tenim una proposta per millorar aquestes illes».

Així mateix, el candidat ha destacat que té un equip amb perfils de persones diferents, que combina experiència, joventut i «moltes ganes i il·lusió per fer feina per aquesta terra i totes les persones que hi viuen».

La número dos de la llista és la batlessa de Porreres i portaveu al Consell de Mallorca, Xisca Mora. Melià compta també amb el jove Guillem Mut, secretari general de Joves per les Illes, com a número tres, amb la diputada artanenca, Maria Antònia Sureda, com a número quatre, i amb Rafel Ballester, coordinador general del partit, com a número cinc.