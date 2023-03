Més per Menorca vol que el Parlament tengui seus a totes les Illes per a apropar-lo a la ciutadania que no viu a Mallorca

Aquest dijous ha finalitzat el termini perquè els grups parlamentaris presentin esmenes a la proposta de modificació del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Si bé Més per Menorca ha registrat un seguit d’esmenes perquè es pugui permetre, sota algunes circumstàncies de força major, la participació telemàtica dels diputats, els menorquinistes ja tenen clar que el PSOE no les acceptarà i que «l’avanç permès per la tecnologia del segle XXI no es podrà aplicar en el funcionament de la cambra balear, tot i que la pandèmia ens va demostrar que era possible».

Més per Menorca ha calcat les esmenes presentades del reglament del Parlament de les Illes Canàries, en un intent de demostrar que si a l’altre arxipèlag és possible, també ho seria a les Illes Balears si hi hagués voluntat política.

Així mateix, els menorquinistes han anunciat esmenes perquè Menorca, Eivissa i Formentera també disposin d’algun tipus de seu del Parlament, sigui autònoma o amb convenis amb els consells insulars.

La idea és descentralitzar la cambra balear i apropar-la a la ciutadania de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. D’aquesta manera, a més, es pretén evitar situacions surrealistes com la que es va produir el passat 22 de febrer quan el mateix Josep Castells no va poder assistir a la Comissió d’assumptes institucionals ni a la Junta de Portaveus perquè es varen cancel·lar els vol a Palma per la boira i, contra tot pronòstic, la sessió no es va suspendre.

«Això podria haver passat amb una Llei important i hauria suposat un greuge molt important per als ciutadans que representem els diputats afectats», ha denunciat Castells, qui ha explicat que, en una altra esmena, també demanen que les votacions s’ajornin si un diputat no pot assistir-hi per causes de força major.

«Sigui amb la fórmula que sigui s’ha de garantir que tots els diputats puguem exercir els nostres drets de participació i vot: quan s’impedeix la participació d’un diputat menorquí no només s’està vulnerant el dret d’un diputat, sinó els de tots els electors menorquins», ha insistit.