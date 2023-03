Vanessa Díaz (EUIB) proposa que el diputat per Formentera tengui Grup Parlamentari propi

Els darrers dies s’està tramitant la modificació del Reglament del Parlament de les Illes Balears. Durant el període d’esmenes, els diferents grups parlamentaris poden aportar tota classe de correccions, les quals passaran després a debatre’s a la comissió corresponent i finalment al ple del Parlament.

La diputada per Formentera, Vanessa Díaz, d’Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), ha presentat des del Grup Mixt tres esmenes.

La primera esmena -a l’article 26- fa referència a la composició dels grups parlamentaris. Díaz proposa que el diputat per Formentera tengui un grup propi, sense la necessitat d’adscriure’s a un grup parlamentari concret. D’aquesta manera, «s’assegura la presència de Formentera a totes les comissions i, per tant, la incidència que pot tenir aquest grup parlamentari uninominal augmenta», assegura Díaz.

La segona esmena -a l’article 198- té relació amb la potestat del Parlament de nomenar dos senadors de designació autonòmica. Vanessa Díaz proposa que s’hagin de seguir criteris de paritat dona-home per a tal designació. D’aquesta manera, «no tornarem a veure dos homes escollits com a senadors per designació autonòmica, sinó que serà una designació paritària».

La tercera esmena -d’adició a la disposició transitòria- estableix que mentre no es modifiqui l’article 69.3 de la Constitució espanyola que nomena un únic escó al Senat espanyol per Eivissa-Formentera, un dels dos senadors de designació autonòmica ha de correspondre a l’illa de Formentera. Amb això, assegura Vanessa Díaz, «s’asseguraria la presència de Formentera a la Cambra Alta, mentre es tramita la modificació de la C.E. en el seu article 69.3».

Aquesta esmena ja va ser proposada per EUIB el gener de 2019, arran de la dimissió de l’expresident José Ramón Bauzá. En aquell moment es va sol·licitar al Parlament que el seu substitut fos proposat a instàncies del ple del Consell de Formentera i assegurar així la presència de l’illa al Senat espanyol. Aquesta proposta, però, no va ser recollida per cap dels grups parlamentaris del Parlament.