Retrets unànimes al PSIB per la «incoherència» de rebutjar al Congrés la reforma de la LAU

Els diferents grups parlamentaris han retret al PSIB la incoherència de les posicions entre la formació illenca i el grup homòleg al Congrés. Les crítiques es deriven del rebuig del PSOE a la iniciativa de la cambra autonòmica, defensada per diputats del Parlament al Congrés, de reformar la Llei d'Arrendaments Urbans perquè les autonomies puguin posar un topall al preu dels lloguers. Originalment, el PSIB hi havia donat suport.

La portaveu adjunta d'Unides Podem, Esperança Sans, ha acusat el PSOE de «traïció» per tombar en el Congrés una mesura que a Balears havia secundat. A més, la portaveu d'Unides Podem ha sumat a aquesta protesta altres crítiques per la reforma de la llei del 'només sí'. «Ahir vam comprovar que cap conquesta pot donar-se mai per feta», ha comentat.

Des de MÉS per Mallorca, la diputada Joana Aina Campomar ha considerat que aquests fets demostren «que els senadors i diputats de grans partits estatals no són capaços de defensar els interessos de les Illes davant els d'un partit estatal». El portaveu de MÉS per Menorca, Josep Castells, que va viatjar a Madrid per a defensar la proposta en el Congrés, ha coincidit també que «el PSIB ha estat incapaç de fer veure al PSOE la importància que té aquest tema gravíssim per a les Illes Balears».

Així mateix, els grups de l'oposició, que s'havien oposat ja en el Parlament a la proposició de reforma legislativa, també s'han mostrat crítics amb aquests fets. La portaveu de CS, Patricia Guasp, ha criticat el «paperot continu» del PSIB «donant suport a receptes intervencionistes dels seus socis», de manera que «quan arriba a Madrid es veu com aquestes mesures són completament inviables i el PSOE vota en contra». Josep Melià, diputat del PI, ha criticat que «els partits de Govern a Palma votin una cosa i a Madrid la contrària», una cosa «molt pròpia de partits estatals centralistes». «Ens sembla absolutament impresentable i una estafa als ciutadans aquest comportament del Partit Socialista», ha declarat Melià.

Per part seva, la portaveu del PSIB, Pilar Costa, ha afirmat que els socialistes illencs es mantenen en la reivindicació que és necessari «intervenir de forma més clara» en el mercat d'habitatge en zones tensionadas. No obstant això, Costa ha justificat el vot del PSOE pel fet que estigui en marxa la tramitació de la llei estatal d'habitatge que, tot i no anar «al ritme que a tots agradaria», ja ofereix solució al problema que la reforma de la LAU intentava esmenar.