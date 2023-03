Un 77% de l'afiliació d'ensenyament públic de l'STEI es posiciona a favor de l'Acord Marc d'Educació

Fins a un 77 % de l'afiliació d'ensenyament públic de l'STEI Intersindical que ha participat a l'enquesta ha manifestat el seu vot favorable a la signatura de l'acord de millora que la Conselleria d'Educació va presentar als sindicats el passat 27 de febrer a la Mesa Sectorial d'Educació.

Des del sindicat han explicat que l'acord recull un total de trenta-quatre punts amb qüestions tan importants com la carrera professional docent, la rebaixa de l'horari lectiu a tots els cossos docents, i la reducció de ràtios lligada a un bon pla d'infraestructures.

«Hi ha qüestions pendents de resoldre que s'han de negociar al llarg de la propera legislatura», asseguren des de l'STEI, «per això aquest acord en cap cas tanca la reivindicació d'altres mesures necessàries per a la millora de l'escola pública».

El sindicat ha valorat de manera positiva la voluntat negociadora de la Conselleria, però considera que aquest acord «hauria d'haver arribat molt abans». De la mateixa manera que ho ha fet el sindicat UOB Ensenyament, des de l'STEI han posat de manifest que «el Govern sorgit de les eleccions autonòmiques del proper mes de maig té la responsabilitat de tirar endavant totes les mesures per a la millora de l'ensenyament públic; així com també la necessitat de poder disposar d'un bon finançament autonòmic, avui dia del tot insuficient, per poder fer front a la manca d'infraestructures i la dotació de més personal».