Tots els sindicats de la Mesa Sectorial d'Educació signaran l'Acord Marc

El termini que tenien els sindicats per manifestar la seva posició en relació amb el document final de l'Acord Marc d'Educació acabava aquest dimarts a les 12 hores, i tant l'STEI com ANPE, UOB, CCOO i UGT s'han manifestat a favor de la firma.

El conseller Martí March ha explicat que aquesta acceptació «suposa una profunda satisfacció perquè demostra que tota la feina que hem fet per arribar a consensos en tota una sèrie d'aspectes ha donat com a resultat que tots els sindicats de la Mesa hagin dit que sí».

El procés a seguir a partir d'ara serà, en primer lloc, la convocatòria d'una reunió de la Mesa Sectorial per fer una ratificació formal de l'Acord i, finalment, la signatura final del document al Consolat «per donar el vistiplau definitiu a aquest acord que és important en el present, però sobretot de cara al futur», ha explicat March.

Pel que fa als sindicats, en el cas de la UOB l'afiliació ha decidit amb un 81,6% de vots favorables posicionar-se a favor de signar l'Acord Marc. Han assegurat que vetllaran «perquè la Conselleria d'Educació que surti de les eleccions autonòmiques de maig compleixi fil per randa els acords assumits pel Govern amb els docents».

Des del sindicat UOB també han recordat que l'assumpció d'aquest acord no implica en cap cas la «renúncia a les reivindicacions assumides en el programa electoral», i que aquest Acord Marc «serà un full de ruta per desplegar i implementar tot un seguit de millores sociolaborals per als propers quatre anys».