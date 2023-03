MÉS per Mallorca insisteix a suprimir la promoció turística de les Balears

El coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha recomanat aquest dimarts al Govern, amb motiu de la primera jornada de la fira turística ITB de Berlín, que apliqui de cara a la pròxima temporada un augment significatiu de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS). A més, el líder econacionalista ha anunciat que la formació inclourà en el programa electoral que l'ITS deixi de ser cobrat als establiments turístics i passi a fer-se a ports i aeroports.

En aquest sentit, Apesteguia ha apuntat que «el darrer estiu de massificació turística que hem viscut fa imprescindible avançar ja en les propostes orientades en el decreixement, a més de fer una forta inversió pública en benefici dels altres sectors econòmics del país». El coordinador de la formació ha assegurat que «des de MÉS per Mallorca apostam per augmentar significativament l'Impost de Turisme Sostenible de cara al pròxim estiu i destinar aquesta recaptació a impulsar aquests altres sectors econòmics».

Apesteguia ha insistit també en el fet que s'implementi ja la proposta de MÉS per Mallorca de suprimir la promoció turística per part de l'executiu autonòmic, especialment a les grans fires com la que ha arrancat a Berlín. En aquest sentit, el candidat a president del Govern ha reclamat a la Conselleria de Turisme que centri la seva activitat en la gestió turística sostenible.

Així, ha recordat que les previsions d'Aena i del Ministeri de Foment són les d'augmentar un 55% el nombre de passatgers anual de l'aeroport de Palma entre 2022 i 2026. Apesteguia ha apuntat que «les previsions per a les pròximes temporades anunciades per Aena i per part del Ministeri de Foment fan imprescindible actuar ja i apostar valentament per polítiques de decreixement».

En referència al Consell de Mallorca, des de MÉS per Mallorca aposten perquè la institució insular reorienti la seva activitat per a la sostenibilitat del sector amb dos grans objectius: «decreixement i diversificació».