El Govern sol·licita a l'Estat espanyol la transferència competencial dels ports del Molinar i del Portitxol

El Govern ha sol·licitat la incorporació al sistema portuari autonòmic dels espais nàutics esportius i pesquers del Portitxol i del Molinar. El director general de transport marítim i aeri, Xavier Ramis, ha signat un informe on se sol·licita que, a través del que disposa l'article 3.6 de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, l'Autoritat Portuària de les Balears emeti un informe favorable sobre la segregació d'aquests espais.

L'article 30.5 de l'Estatut d'Autonomia de les Balears estableix la competència exclusiva de la comunitat autònoma de les Balears respecte als ports no qualificats d'interès general per l'Estat, els ports refugi i els ports esportius. El port de Palma, segons disposa l'article 4 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, és un port d'interès general i per aquest motiu és gestionat per l'Autoritat Portuària de les Illes Balears (APB). No obstant això, les instal·lacions nàutic-esportives o pesqueres del Molinar i el Portitxol es troben fora de la Zona I.

Per tot això, el Govern ha explicat que segons l'informe emès pels serveis jurídics de Ports IB, en data 6 de febrer del 2023, s'estableix que l'executiu pot sol·licitar el traspàs de les instal·lacions nàutiques, esportives o pesqueres del Molinar i Es Portitxol.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat del director general de transport marítim i aeri, Xavier Ramis i del gerent de Ports IB, Juanvi Roselló, s'ha reunit aquest dilluns amb Pep Santander, president del Club Nàutic d'Es Portitxol, Antoni Estades, president de l'Associació de Clubs Nàutics de Balears i Rafel Palmer, gerent de l'associació, per informar d'aquesta iniciativa als clubs.