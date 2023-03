MÉS impulsarà una llei de llengües estatal que reconegui el català com a «oficial en relació de plena igualtat amb la resta»

El coordinador i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i el secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, juntament amb la portaveu del partit, Marta Carrió, s'han reunit aquest divendres amb el president de l'Obra Cultural Balear (OCB), Joan Miralles, amb l'objectiu de presentar les propostes de la formació sobre llengua i país. En aquest sentit, des de MÉS i l'OCB comparteixen la necessitat de fer un «front comú» amb l'objectiu de blindar l'ús social del català de cara a la pròxima legislatura.

Durant la trobada, a la qual també hi han assistit els candidats de MÉS-Estimam Palma, Kika Coll i David Pujol, s'han abordat els principals reptes als quals han de fer front les administracions pròpies del país durant la legislatura 2023-2027. Una de les principals mesures que des de MÉS per Mallorca han anunciat que impulsaran a partir del mes de maig és la de l'aprovació d'una llei estatal de llengües «que reconegui com a oficials tots els idiomes de l'Estat i sempre en relació de plena igualtat». En aquest sentit, apunten que cal fer del català un idioma «atractiu i necessari».

Des de la formació també han destacat que el seu programa electoral 2023-2027 inclou que vetllaran perquè el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu de les Illes Balears, sempre garantint i potenciant, amb mesures específiques, la immersió lingüística com a element afavoridor de la cohesió social.

Lluís Apesteguia ha apuntat que «necessitam una aposta ferma i decidida de totes les administracions per la recuperació de l'ús social del català». En aquest sentit, el líder econacionalista ha manifestat que «durant els darrers anys s'ha fet una feina intensa per revertir el retrocés que va patir la nostra llengua durant la legislatura del PP de Bauzá, però ara és l'hora de fer una passa més i intensificar aquesta feina des de les institucions pròpies per fer del català l'eina de comunicació normal entre els ciutadans d'aquesta terra».

Per la seva part, el president de l'OCB ha presentat als responsables de MÉS per Mallorca una bateria de propostes per tal que siguin estudiades i incorporades al seu programa de govern, al mateix temps que ha destacat que «les nostres propostes que avui hem traslladat a MÉS per Mallorca van en la línia que les administracions treballin en la potenciació de la llengua catalana i del nostre autogovern durant la pròxima legislatura».