Unides Podem reclama que el Duty Free de l'aeroport de Palma deixi de ser de pas obligat

Unides Podem ha presentat aquest divendres una iniciativa que exigeix que el Duty Free de l'aeroport de Palma deixi de ser de pas obligat, proposta que portarà al proper ple del Consell de Mallorca. El conseller d'Unides Podem i candidat de la formació a la presidència del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha recalcat que la mesura cerca «protegir la infància i els menors d'edat, que no s'han de veure exposats a productes perjudicials com el tabac i l'alcohol». «És inadmissible que en una infraestructura pública obligui totes les famílies i els usuaris que fan ús de l'aeroport a haver de passar per una zona comercial que ven productes perjudicials per a la salut», ha denunciat el conseller de la formació morada.

Sevillano ha explicat que cal «posar especial atenció als col·lectius vulnerables, especialment als i les menors d'edat, que no s'han de veure exposats a aquest impacte comercial amb productes perjudicials per a la salut; entenem que és una qüestió de salut pública». A més, Sevillano ha apuntat que l'aeroport, com a infraestructura pública que és, no ha de convertir-se en un gran centre comercial, sinó prioritzar aquest servei públic que ofereix i, per tant, l'accés a les portes d'embarcament ha de ser «àgil i directe». «L'accés a la zona comercial del Duty Free ha de ser una elecció individual de cada persona, no una obligació que se'ns imposi», ha explicat.

D'altra banda, Sevillano ha recordat que des de la formació continuen exigint al Govern de l'Estat i a Aena la cogestió aeroportuària. «No té sentit que en un context com el que ens trobam, on sabem que ens sobra algun milió de passatgers cada any, Aena estigui realitzant una ampliació de l'aeroport», ha remarcat. D'altra banda, el conseller d'Unides Podem ha recordat que el 20% dels beneficis d'Aena el 2022 s'han produït exclusivament als aeroports de les Balears. «Amb la cogestió aeroportuària, gran part d'aquests beneficis que actualment engrosseixen els comptes d'Aena podrien quedar-se al territori i emprar-se per a les necessitats que tenen tots els mallorquins i les mallorquines», ha apuntat.

El conseller de la formació morada ha assenyalat que aquesta iniciativa «es podria replicar a tots els aeroports de l'Estat. Ens agradaria que aquesta proposta es valorés en altres territoris i s'exportés».