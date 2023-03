[VÍDEO] Ridícul dels espanyolistes al Parlament Europeu: organitzen una sessió contra el català i la majoria de diputats abandona la sala

L’espanyolisme va tornar a fer el ridícul a Europa aquest passat dimarts. Eurodiputats del PP i Vox varen muntar un acte contra l'ensenyament en català i quan es disposaven a començar el particular aquelarre, la majoria d'eurodiputats presents varen abandonar la sala.

Els diputats del grup dels verds, els socialistes i l’esquerra, com també els de Junts, varen abandonar l’audiència al Parlament Europeu, convocada per la diputada del PP, Dolors Montserrat, en la qual es vessaven mentides sobre l'ensenyament de la llengua catalana als Països Catalans.

La sessió, convocada pel comitè de Peticions de l'Eurocambra, presidida per l'eurodiputada del PP i exministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va comptar amb la participació de quatre suposats experts convocats pels conservadors. Des del Govern català s'ha denunciat que la comissió «està sent manipulada amb finalitats partidistes» i lamenten que la discussió no respon a arguments «ni pedagògics ni lingüístics». Per altra banda, els ponents han reclamat aplicar «un 155 educatiu» i que es deixi de «perseguir» els castellanoparlants.