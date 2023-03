Tutzó: «40 anys després, el finançament continua sent una assignatura pendent»

El membre de la 'Comissió dels Onze', Francesc Tutzó, ha inaugurat aquest dimecres l'acte de celebració del 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia, amb un discurs en el qual ha considerat que el finançament «continua sent una assignatura pendent» i ha demanat treballar «de la mà de la 'carta magna balear' perquè la Comunitat sigui un territori amb una economia potent».

Així s'ha expressat Tutzó, qui ha pronunciat el discurs en representació de les persones reconegudes aquest dimecres en el Parlament per la seva contribució en el procés estatutari.

«Vaig insistir que no era la persona més indicada perquè, a la meva manera d'entendre, els veritables protagonistes desgraciadament ja no es troben entre nosaltres o són qualsevol dels presents reconeguts, que tenen superiors mèrits que un servidor», ha dit el membre de la Comissió.

Seguidament, ha repassat en el seu discurs les diferents dates clau fins que es va aconseguir l'aprovació de l'Estatut, fa 40 anys, destacant entre altres qüestions el paper dels consells insulars, «que no sols són institucions de la comunitat, sinó que assumeixen un bagatge competencial important per a desenvolupar la gestió de govern que tenen assignada».

No obstant això, ha considerat que «el que de veritat importa als ciutadans és que es faci un bon ús de la norma estatutària i que els recursos públics siguin administrats amb transparència».

«Encara queda molt camí per recórrer, el finançament continua sent una assignatura pendent i, per això, des del meu punt de vista, cal continuar treballant perquè, de la mà de la nostra carta magna balear i des de la imprescindible seguretat jurídica, aconseguim entre tots fer de la nostra comunitat un territori amb una economia potent», ha ressaltat.

A continuació, ha assenyalat la necessitat de crear «un espai obert a les noves tecnologies del coneixement, motivat en la lluita contra el canvi climàtic i que sigui socialment més cohesionat, amb una oferta educativa d'excel·lència».

Per a finalitzar, Tutzó ha insistit en la necessitat que «oposició i govern treballin en la mateixa direcció». «Aquest serà el millor tribut que podem donar a tots els polítics de la transició i als quals avui han rebut el seu homenatge», ha conclòs.