La diputada per Formentera alerta al Parlament sobre la situació dels serveis mèdics a l'illa

La diputada per Formentera, Vanessa Díaz, ha fet dues preguntes parlamentàries a l’inici de la sessió plenària d’aquest dimarts.

La primera, adreçada a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha demanat sobre les mesures que s’estan prenent per a identificar i retirar les xarxes fantasmes. La diputada formenterera ha explicat que, entre d’altres, l’informe de Greenpeace de l’any 2021 mostra que 640.000 tonelades de xarxes fantasmes (aquelles xarxes perdudes o abandonades durant la pesca), acaben als oceans cada any i corresponen al 10% dels plàstics al ecosistema marí, provocant un gran problema per a la flora i fauna marina, a més a més d’un perill per a la navegació i seguretat a la mar. «Lamentablement no tenim xifres precises de Formentera ni tampoc d’Eivissa perquè, a diferència de Menorca o Mallorca, no existeix cap estació d’investigació marítima que ens pugui aportar les dades necessàries per conèixer la realitat de l’estat de ses nostres aigües», ha remarcat Díaz.

Aquesta feina la realitza l’associació Qué Celeste Festival a Formentera, i donen dades clares: de les recollides de plàstic realitzades l’any 2020 (uns quinze mil quilos), un 30% del total eren xarxes i palangres (més de quatre tones). Tal com ha pogut saber la diputada, en una de les darreres extraccions s’hi varen recollir sis-cents metres de xarxes. Unes tasques dutes a terme també amb la col·laboració de les confraries de pesca d’Eivissa i Formentera.

A més, Díaz ha proposat a la Conselleria possibles accions a realitzar, com la d’identificar les arts de pesca, tant xarxes com palangres, mitjançant la col·locació de xapes amb la matrícula del vaixell en qüestió cada x metres. A banda, també ha fet referència a la necessitat d’incentivar els professionals perquè informin de la pèrdua o trencament de les xarxes. «Ells són els primers interessats en mantenir l’ecosistema en el qual treballen i les seves arts no són precisament econòmiques», ha remarcat.

La resposta de la consellera, Mae de la Concha, ha reduït la qüestió perquè, tot i les tasques realitzades pel Govern, aquesta és una qüestió que correspon als propis pescadors i és «responsabilitat d’ells». A més, ha informat que, per mor de la pandèmia, el projecte i campanya que estava prevista en aquesta línia varen quedar aturats l’any 2020.

La segona pregunta ha anat adreçada a la Conselleria Sanitat, tot fent referència a l’estructura d’atenció mèdica de Formentera. Concretament, Díaz ha explicat que tot i el creixement que ha experimentat l’illa a nivell poblacional, la seva població flotant (més de cinquanta mil persones) i els visitants que rep anualment, sobretot a l’estiu amb més de mig milió de juny a octubre, l’Hospital de Formentera continua treballant amb la mateixa tecnologia de raig x que fa setze anys. La diputada ha proseguit exposant que la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica ha informat que la vida útil d’aquests equips és de 7 a 10 anys.

Per una altra banda, Vanessa Díaz ha explicat que a Formentera estan tenint moltes dificultats per a fidelitzar els especialistes. «Ara mateix ens trobem amb una molt preocupant situació respecte dels internistes, que fa setmanes que no estan prestant servei a la nostra illa i els protocols implementats fins ara no estan donant sa resposta adequada als pacients, obligant a traslladar a l’Hospital de Can Mises amb helicòpter tots els malalts ingressats de medicina interna i els que arriben amb criteri d’ingrés», ha exemplificat Díaz. Tot això, cal ternir en compte que, alhora, està saturant la sala d’interns de Can Misses, amb el seus respectius transtorns i dificultats per als pacients i es seves famílies.

I per si tot això era poc, a més a més, la diputada ha volgut també fer referència a un fet que cal «no perdre de vista»: en els propers cinc anys es jubilaran a l’Hospital de Formentera metges de Primària, Urgències, Pediatria, Traumatologia i Cirurgia. Un fet que tensionarà encara més la delicada situació descrita abans.

Per acabar, Díaz s’ha adreçat a la consellera de Salut, Patricia Gómez, per a dir-li que no pot «compartir la seva visió optimista sobre la situació sanitària a les Balears, ni tampoc per la desinformació duta a terme per líder del PP balear, Marga Prohens, el passat dissabte dient que els únics metges que hi ha a l’illa són els metges d’urgències del SAMU i els d’atenció primària». «Tal vegada el PP de Formentera que l’acompanyava l’hauria d’haver informat millor», ha conclòs.

La resposta, per part de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha estat que s’està treballant i ja està projectada la substitució dels aparells de raig x, així com diversos programes i projectes, tant a nivell pressupostari com a nivell de reforç de personal d’urgències al proper estiu, per tal de millorar la situació mèdica i hospitalària de Formentera.