Més per Menorca lamenta que hagi estat impossible a arribar a un acord per a fer una Declaració Institucional sobre Ucraïna

Més per Menorca ha lamentat aquest dimarts que el Parlament no hagi pogut arribar a un text de consens per fer una Declaració Institucional sobre la situació d’Ucraïna i que, finalment, la dreta i el PSOE hagin llegit un manifest sense entesa.

El diputat Josep Castells ha declarat que estaven d’acord en el fons de la Declaració Institucional que va proposar el PP, «perquè estam a favor de l’enviament de tot tipus d’ajuda a Ucraïna però no compartim i ens molesta la retòrica bel·licista i militarista que incloïa». I al respecte, «en cap moment s’han volgut considerar les propostes de modificació que hi havien fet MÉS per Mallorca o Unides Podem, que també se n’han desmarcat», ha explicat.

En qualsevol cas, des de Més per Menorca creuen que només té sentit que es proposi una iniciativa d’aquest tipus si es fa un esforç perquè «tothom s’hi senti còmode». I que vista la negativa rotunda del PP a incorporar propostes d’altres grups, «el que s’ha visualitzat no és la intenció d’arribar a un acord unànim, sinó la voluntat del PP de provocar un desacord tot cercant les diferències i la polèmica entorn al tema d'Ucraïna».

Més per Menorca ha volgut aprofitar per a reclamar la fi de la guerra a Ucraïna, exigir la retirada immediata de les tropes russes i el compliment dels tractats internacionals i de la Declaració Universal dels Drets Humans.