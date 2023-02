MÉS per Mallorca impulsarà un pla de formació agrària destinat a joves pagesos per millorar la competitivitat del sector

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís

Apesteguia, i el secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, han anunciat que el partit impulsarà un pla de formació agrària per a joves, amb l'objectiu de formar nous pagesos ben qualificats per a millorar la competitivitat del sector.

Apesteguia i Alzamora s'han reunit aquest dilluns amb el secretari general d'Unió de Pagesos de Mallorca, Sebastià Ordines, per presentar les propostes que la formació econacionalista té en matèria d'agricultura.

A més del pla de formació agrària, MÉS també ha anunciat que inclouran en el seu programa electoral 2023-2027 «lluitar per una major transparència dels mercats i les identificacions d'origen i de qualitat, apostant per recolzar les cadenes curtes de comercialització i la venda directa, així com la indústria agroalimentària local com a baula fonamental de l'economia agrària que recolza la producció pròpia».

Per acabar amb la trobada, Apesteguia i Alzamora han traslladat al sindicat agrícola el seu «compromís de vetllar perquè futures normatives reconeguin el paper del consum local, ecològic i de temporada en el manteniment de les explotacions agràries i del paisatge, les millores ambientals que suposa i la gran contribució del sector a un canvi del model energètic per a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle».